Цанко Цанков с титла от световното по зимно плуван...

Мрежата разпозна логото на Румен Радев и при британското правителство, и при Васил Терзиев

Екипът на Румен Радев май е заимствал логото на коалицията му “Прогресивна България”, която ЦИК регистрира за изборите на 3 март, забелязаха хора в мрежата. Стрелката му съмнително прилича на това на програмата RISE: East of England на министерството на образованието на Великобритания. Съкращението идва от “Регионално подобрение на стандартите и качеството в образованието”, като инициативата цели подобряване на резултатите по математика и английски на децата.

КАДЪР: ФЕЙСБУК НА RISE
И Радев, и британците се представят с два кръстосани квадрата, върху които има стрелка, сочеща 1,30 ч. Различават се обаче по цвета и шрифта, като Радев залага на тъмпозелено, което е обичаен избор за консервативните движения. Иначе първа логото на президентската формация разкри Десислава Радева с пост във фейсбук.

“Прогресивна България” вече има и страница в уикипедия, в която пише, че е “известна с това, че краде логото на RISE East of England Teaching Exchange”.

Радевата стрелка прилича и на тази от кампанията на кмета на София Васил Терзиев през 2023 г. Лозунгът му беше “Идваме с решенията”, а логото - стрелка в същата форма и посока, но с точка в долния край.

КАДЪР: ФЕЙСБУК НА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ
КАДЪР: ФЕЙСБУК НА RISE
