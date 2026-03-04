Пиян асеновградчанин последва жена в хотелската й стая, блъска и заплаши полицаи: Ще ви убия!

40-годишният мъж изпил 5 водки и си търсил компаньонка, съдът го пусна с глоба - нямало кой иначе да издържа жена му и децата

Мъж от Асеновград изтрезня в Районното управление в града, след като под въздействието на алкохол заплашвал полицаи, че ще ги убие и ги блъскал. На следващия ден Районният съд в града му наложил 200 евро глоба по Указа за борба с дребното хулиганство.

Около 17 ч. на 25 февруари екип униформени бил изпратен към хотел в града по сигнал за мъж в нетрезво състояние, който безпокои гостенка. На място жената се оплакала, че непознат я видял да влиза, последвал я и я заговорил, като настоявал да влезе стаята ѝ. Тя повикала портиера и заедно успели да го изгонят. Мъжът бил на видима възраст около 40 г., с черно яке и качулка.

20-ина минути по-късно при обход на района служителите на реда забелязали човек, който отговарял на описанието и го спрели, за да установят самоличността му. Мъжът очевидно бил пиян и отказал да даде документ или дори да каже имената си. Държал се арогантно, започнал да блъска полицаите, които били мъж и жена, и да крещи обиди и заплахи. "Какви сте вие? Ще ви убия", викал в един момент той. Арогантното му поведение и заплахите продължили и в Районното, където бил задържан за 24 часа и получил Акт за установяване на дребно хулиганство.

Пред съда нарушителят признал вината си и изразил съжаление. Посочил, че причината за поведението му била системна злоупотреба с алкохол, която продължавала вече 3 години. Осъзнавал, че има проблем с пиенето и понякога след това ставал агресивен, буен и непредвидлив.

Мъжът си признал, че във въпросния ден бил изпил 5 големи водки, търсел компаньонка - непозната жена, и имал бяло петно за случилото се след това. Поискал да го глобят, а не да го пращат зад решетките, защото само той се грижел за семейството си. Жена му не работела, а имал две деца - на 6 и 7 г. Освен това искал да потърси специализирана помощ за проблема си с алкохола.

След като се запознали с фактите и обстоятелствата по случая и взимайки предвид заплатата на човека - около 860 евро, магистратите са му наложили почти максималната глоба по съответния указ.