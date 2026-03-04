ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цанко Цанков с титла от световното по зимно плуван...

ЦИК: След назначаването на СИК, промени в персоналния им състав могат да се правят само по изключение

След като бъдат назначени секционните избирателни комисии (СИК), промени в персоналния им състав могат да се правят единствено и само по изключение – в случаите, упоменати в Изборния кодекс, или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Това съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК) във фейсбук, след като са взели решението на свое заседание.

От ЦИК допълват, че при назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като всяка комисия може да се състои от петима до девет членове. Консултациите за сформиране на съставите на СИК са публични и трябва да се проведат при кмета на общината до 14 март 2026 г. По време на консултациите парламентарно представените партии и коалиции трябва да направят своите поименни предложения за членове на СИК. Срокът за назначаването на СИК е до 24 март 2026 г.

