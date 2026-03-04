ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две жени в еднакви бели рокли или една и съща зад ...

Легендарният домакин на ЦСКА Добри Димов е в болница

Добри Димов КАДЪР: Инстаграм/ritnitop

Легендарният домакин на ЦСКА Добри Димов, известен на всички като Бай Добри, е в болница, съобщава Sportal.

81-годишният ветеран, който е живата история на армейския клуб, отсъстваше на мача на тима на Христо Янев тази вечер срещу Ботев (Враца). "Червените" спечелиха с 1:0, след като Леандро Годой намери мрежата с глава през второто полувреме.

Вчера на Бай Добри му е прилошало, след което от клуба са закарали емблематичния домакин в болнично заведение, където се намира и в момента. Той е в стабилно състояние, уточниха "червените" от Борисовата градина. 

