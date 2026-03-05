Жена получи 65 евро сметка за ток за имот, който не ползва

Спаска Тодорова от Пазарджик е получила сметка за ток от 65 евро за жилище, което не ползва от юни миналата година. Тодорова каза, че дори бушона на апартамента е свалила.

Тя е пуснала жалба в местното енерго за сметката си. От дружеството й казали, че тази сума вече не съществува. Тя смята, че това е станало, след като е намесила медиите, съобщава Нова тв. Апартаментът е част от жилищен блок. Тодорова ходи много рядко до апартамента, в който е живяла покойната й майка. Жената винаги е ходела през деня и твърди, че не е ползвала електричество.

Спаска има съмнение, че може да става дума и за кражба на ток от съседи. Тя е плащала сметки и за предишни месеци, а сумата от 62 евро е за февруари месец. На фактурите няма информация колко електроенергия е използвана. От енергодружеството твърдели, че сметката е от август месец, но Тодорова е платила още тогава.