Над 400 българи се прибраха от Абу Даби и Дубай

Втори ден продължава евакуацията на българи от Близкия изток. Преди часове с 3 полета у нас се прибраха близо 400 наши сънародници от Абу Даби и Дубай. Сред тях са футболистът Благой Георгиев и лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Около 3.00 ч. тази нощ на летище "Васил Левски" кацна правителственият самолет с евакуирани българи от Абу Даби. В него са пътували 85 души, при първоначално обявени 90. Хората, които пристигнаха на българска земя, разказаха, че организацията преди излитането била много добра.

"Хората бяха спокойни, но се чуваха гърмежи, виждаха се взривове. За човек като мен не беше приятно. Децата не разбраха, но беше неприятно. Поне аз като жена така го усетих, казва Наталия Учерджиева.

"В Абу Даби - спокойно е в хотелите. В персонала няма напрежение. Поемат всички разходи, иначе е страшно, прелитат ракети, виждат се буквално ракетите. До нас удариха една база. Ние сме с деца. Те са малки, не усетиха какво се случва. Покриха всички разходи", споделя Силвия Александрова пред БНТ.

Малко по-рано на летището кацна полет на частен авиопревозвач от Дубай, който е бил редовен, но планиран за утре. Хора, пътували с него, казаха, че разбрали за възможност да си презаверят билетите за днес и се възползвали.