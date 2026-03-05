ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благой Георгиев: Престоят в Дубай беше бомбастичен

7076
Благой Георгиев кацна тази нощ с извънреден полет на правителствения самолет. СНИМКА: БИ ТИ ВИ

Една дума ще кажа - престоят в Дубай беше бомбастичен. Това заяви с усмивка Благой Георгиев, който се прибра снощи с извънреден полет на правителствения самолет от Абу Даби. Той благодари на ситуационния център за положените усилия.

Посланикът ни посрещна на самото летище. Събраха ни документите, след което изчакахме да кацне самолета, обясни един от кацналите пътници вече на летището в София пред Би Ти Ви. "Там летят бомби, вечер се стреляше. Предната вечер спахме в банята", допълни той. 

Друг от пътниците разказа, че цяла вечер са спали в паркинг заедно с двете си деца.

Тази нощ са кацнали общо три самолета, с които са евакуирани българи от Абу Даби и Дубай.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

