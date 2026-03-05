ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тодор Тагарев: Иран разполага с голям арсенал от ракети

3752
Тодор Тагарев КАДЪР: NOVA NEWS

Иран разполага с голям арсенал от ракети от различни видове. Някои от тях може да достигнат България. Трябва много допълнителна информация. Има такъв риск. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев пред Нова тв. Според него тази ракета към Турция е била или с неизправност, или целта не е била Турция.

"Ако има такъв случай ние сме защитени от системите на Турция", заяви Тагарев. Той обяви, че Иран удря страни, в които има цели на Израел и САЩ.

"Системите ни за защита е много остаряла, тя е от 1989 г.", заяви Васил Данов от Атлантическия съвет. Според него силите на НАТО пазят България. Той смята, че самолетите на летище София са с цел подсигуряване на ситуацията в Иран.

