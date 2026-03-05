"Алфа рисърч": 3 млн. искат да гласуват на изборите, има криза в партийното лидерство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

55% от пълнолетните жители на страната заявяват желание да участват на предстоящите избори. Това показва ново проучване на "Алфа рисърч", проведено в периода 23 февруари - 3 март.

Към момента можем да разчитаме на 3 млн. гласуващи, допълни Геновева Петрова от социологическата агенция в сутрешния блок на Би Ти Ви.

На първо място, с най-голяма подкрепа за изборите - с 32,6%, е партията на Румен Радев, показват данните. "Това са бивши избиратели на БСП, бивши симпатизанти на партии, които се определят като националистки като "Възраждане", "Величие", ИТН, както и хора, които не са гласували на предишните парламентарни избори", обясни кои заявяват подкрепа за партията на Радев.

На второ място - с 19,7%, са ГЕРБ-СДС. Трети - с 12,6%, са ПП-ДБ. Четвърти - с 9,6% заявена подкрепа, са ДПС-Ново начало, след тях - с 6,4% - "Възраждане". БСП подкрепата е 3,6%.

Тази електорална картина показва, че няма потенциал за самостоятелно управление. Най-малко две партии биха били нужни за съставяне на кабинет, обясни Петрова.

По думите й няма достатъчно мнозинство за постигане на квалифицирано мнозинство за промени в съдебната власт. "Поне три политически сили биха били нужни за това", каза Петрова.

"Не на последно място, ако в парламента бъдат представени тези партии, които стоят над 4-процентната бариера, това би означавало коалиции от партии, зад които стоят доста разнородни ценностни отношения и избиратели", допълни социоложката.

Но промени в електоралната картина могат да настъпят при всички положения предвид динамичната ситуация и във вътрешен, и във външен план, каза Петрова.

Илияна Йотова стартира с положителен баланс - 49% одобрение срещу 25% неодобрение - обичайно равнище за началото на президентски мандат. Румен Радев е единственият от политическите лидери с положителен баланс. Бойко Борисов е с 18,4% одобрение срещу 62,6% неодобрение, Крум Зарков е с 14,2% одобрение срещу 39,9% неодобрение, Асен Василев е с 12,6% одобрение срещу 65,2% неодобрение, показват данните на "Алфа рисърч".

Това показва криза в партийното лидерство, обясни Геновева Петрова.