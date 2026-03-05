Трайчо Трайков: Няма основание за рязко увеличение на горивата

3 цента повишение на цената на горивата съответства на повишението на цената на суровия петрол. Ако нещата се успокоят цените трябва да спаднат. Това заяви пред Нова служебният енергиен министър Трайчо Трайков. Той допълни, че е говорил с Румен Спецов и има договорени количества до април. Трайков заяви, че за да скочи цената на горивата с 20%, цената на петрола трябва да се увеличи с 60%. И допълни, че в момента има количества. Министърът разясни, че вчера е 81 долара варел брент, а през последните години е бил 60. Той заяви, че трябва да се взимат 30% от увеличението на петрола и да се добави тази цифра към цената на колонката.

"В България газа идва по две линии - едната е от Азербайджан и с доставки от терминалите за втечнен природен газ", заяви Трайков.

Трайков каза, че не очаква цената на електроенергията за бизнеса да скочи. Относно високите сметки за ток той заяви, че хората имат нужда от пълна яснота и затова той е в контакт с КЕВР и енергодружествата. От проверките става ясно, че от около 6000 сигнала са проверени половината. Голяма част от оплакванията са неоснователни, сочи проверката. Той допълни, че КЕВР е поискал на случаен принцип да проверят определени електромери.

Трайков заяви, че по-голямото харчене на ток се дължи на ниските температурите. Неговият колега от Азербайджан му се е оплакал от същата ситуация и в неговата страна.

Относно АЕЦ Козлодуй и ремонта на 6-ти блок, той заяви, че е възможно да има оставки по случая. Днес той очаква да тръгне блока.