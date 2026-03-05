ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протест затваря Околовръстното на Пловдив, настоява за оставка на шефа на полицията

Протестиращите не искат Васил Костадинов начело на пловдивската полиция. Снимка: Никола Михайлов

Предвижда се и автомобилно шествие до магистрала "Тракия"

Протест за оставката на новоназначения шеф на пловдивската дирекция на МВР ст. комисар Васил Костадинов затваря Околовръстното шосе днес. Той е организиран от майката на убития в Цалапица Митко Атанаска Бакалова, която е недоволна от завръщането на директора, по чието време стана убийството на сина й и според нея началното разследване е било фатално забавено.

Протестиращите ще се съберат в 18 ч. на кръговото кръстовище между Околовръстното и "Пазарджишко шосе". Оттам е планирано да се отправят и на автомобилно шествие към автомагистрала "Тракия".  Атанаска Бакалова покани и служебния вътрешен министър Емил Дечев да дойде, за да чуе хората. 

"Бях учудена, меко казано, дори ядосана след поканата на министъра. Когато той мине по моя път, искам да го видя като родител как ще приеме всичко това и несвършената работа на МВР. Достатъчно време съм тъпкана", категорична е тя.

Протестиращите не искат Васил Костадинов начело на пловдивската полиция.

