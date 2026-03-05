ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

13-годишно момче е било системно малтретирано и връзвано в Лясковец

13-годишно дете е било жертва на насилие в Лясковец, съобщи Нова тв. Детето най-вероятно е било системно малтретирано и връзвано от баща му.

 Има и снимки, на които се вижда, как детето стои вързано за греда в двора на къща. Хората, подали сигнала, свидетелстват, че момчето е системно малтретирано.

В сряда то беше прибрано от вуйчо му, който ще се грижи за него. Той самият обаче отрича бащата да е упражнявал насилие над момчето.

Вуйчото на детето заяви, че бащата е викал, но детето си е заслужава в определени случаи. Вуйчото е взел детето да го гледа и заяви, че е в добро състояние. "Малко е мърляв", каза вуйчото и допълни, че не знае кой го е връзвал.

Зам.-кметът на Лясковец каза, че гражданин ги е сезирал, че детето е било малтретирано. "Не мога да си представя, че някой може да завърже малко дете", каза зам.-кметът. Майката и бащата на детето са разделени. То ходи на училище, а това е първи сигнал по случая.

