ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите ще работят докато не се гласува бъдещет...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22407889 www.24chasa.bg

Пазарджишки полицаи с победа на републикански стрелкови турнир

Диана Варникова

[email protected]

1084
Пазарджишките полицаи, участвали в републиканския турнир по стрелба

Поредна безапелационна победа на пазарджишките стрелци на 15-тия републикански стрелкови турнир за стрелба с пистолет за служители на МВР „Освобождение".

Пръв в индивидуалното класиране при мъжете отново е разследващият полицай Валентин Александров. На 4-то място се класира неговият брат Иван Александров, а на шеста позиция е Владислав Бояджиев от сектор „СТД" в пазарджишката областна дирекция. Първото място отборно при мъжете отново бе резервирано от пазарджиклии. Отборът бе представен от Валентин Александров и доайена Цанко Близнаков.

Тази година турнирът, който бе организиран от Спортната асоциация на МВР, Центъра по бойна подготовка и спорт в Академията на МВР, се проведе в гр. Търговище. Той би посветен на националния празник на Република България – 3-ти март. В състезанието участваха близо 90 състезатели от 25 отбора от различни спортни клубове и структури в системата на МВР, като всеки отбор при мъжете и при жените се състои от по двама състезатели.

Ръководството на ОДМВР-Пазарджик поздравява служителите за отличното им представяне и им пожелава нови и още по-високи постижения.

Пазарджишките полицаи, участвали в републиканския турнир по стрелба

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание