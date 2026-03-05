Пазарджишки полицаи с победа на републикански стрелкови турнир

Поредна безапелационна победа на пазарджишките стрелци на 15-тия републикански стрелкови турнир за стрелба с пистолет за служители на МВР „Освобождение".

Пръв в индивидуалното класиране при мъжете отново е разследващият полицай Валентин Александров. На 4-то място се класира неговият брат Иван Александров, а на шеста позиция е Владислав Бояджиев от сектор „СТД" в пазарджишката областна дирекция. Първото място отборно при мъжете отново бе резервирано от пазарджиклии. Отборът бе представен от Валентин Александров и доайена Цанко Близнаков.

Тази година турнирът, който бе организиран от Спортната асоциация на МВР, Центъра по бойна подготовка и спорт в Академията на МВР, се проведе в гр. Търговище. Той би посветен на националния празник на Република България – 3-ти март. В състезанието участваха близо 90 състезатели от 25 отбора от различни спортни клубове и структури в системата на МВР, като всеки отбор при мъжете и при жените се състои от по двама състезатели.

Ръководството на ОДМВР-Пазарджик поздравява служителите за отличното им представяне и им пожелава нови и още по-високи постижения.