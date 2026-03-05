ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите ще работят докато не се гласува бъдещет...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22407895 www.24chasa.bg

Домашно куче нахапа 5-годишно дете и две жени в Килифарево

Дима Максимова

[email protected]

4472
Куче Снимка: Пиксабей

Домашно куче нахапа две жени и дете. Инцидентът е станал вчера по обяд в Килифарево. По първоначална информация куче, вързано в двора на имот, е успяло да се освободи от каишката си и е нахапало 5-годишното внуче на собственичката си. Съседки, притекли се на помощ също са пострадали. Те са откарани и настанени за лечение във великотърновската болница. Кучето е упоено и е настанено в приют, съобщиха от полицията във Велико Търново.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Подобна случка се е разиграла вчера и в Павликени. Куче, разхождащо се свободно в центъра награда е нападнало друго куче, разхождано на повод от непълнолетно момиче. Пострадало е само кучето. След намесата на полицията агресивното животно е било настанено в приют. Образувано е досъдебно производство.

Куче Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание