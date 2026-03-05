Тошко Йорданов поиска оставката на служебния вътрешен министър

Изслушването за АЕЦ "Козлодуй" отново отпадна, остава за другата седмица

Врачок, скокльо и недоразумение - част от епитетите, които зам.-председателят на ИТН отправи към Явор Божанков

С нови искания за оставки в служебния кабинет започна пленарният ден днес. Искането бе отправено от парламентарната трибуна, в декларация, изчетена от зам.-председателя на ИТН Тошко Йорданов.

Депутатът настоя да бъде сменен е служебният вътрешен Емил Дечев като формална причина са уволненията, които той извърши в областните дирекции на МВР. Според него министърът е уволнил и хора, пряко разследващи казуса "Петрохан" и случилото се край Околчица.

В отговор, с друга декларация от името на ПП-ДБ Явор Божанков ги обвини, че политизират случая и злоупотребяват с паметта на загиналите. И настоя, че точно с гласовете на ИТН е скрита истината за случая "Петрохан".

Преди това стана ясно, че плануваното за днес изслушване за състоянието и ремонтите в АЕЦ "Козлодуй" няма да се случи днес. Получени са писма от ръководството на централата, че не могат да дойдат заради планувани дейности на място, а от ресорното министерство не смятат, че без представители на АЕЦ-а няма да са полезни. Председателят на парламента Рая Назарян обяви, че на председателски съвет партиите са се разбрали изслушването да остане за другата седмица.

Последната декларация бе от "Величие". Красимира Катинчарова обяви, че в село Баланово, Дупница събира подписи за обявяване на бедствено положение - 15 г нямали чиста вода.

След всички декларации Йорданов се върна на трибуната, за да отбележи, че е изчакал всички декларации и нарече Божанков "щатен", визирайки коментара му. А на подвикванията на депутата от ПП-ДБ реагира, че е "недоразумение".

"Скокльо" и "врачок" бяха другите думи, отправени към Божанков. Съвсем скоро започна предизборната кампания, пазете си обидите за тогава и не пречете в пленарната зала, посъветва го Рая Назарян.