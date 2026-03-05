Депутатите ще работят докато не се гласува бъдещето на вторите пенсии днес

Народните представители удължиха работния си ден днес като ИТН, ГЕРБ и ДПС гарантираха, че кворумът на парламента няма да падне по искане на опозицията докато не бъдат разгледани и гласувани промените в Кодекса за социално осигуряване. Измененията са свързани с вторите пенсии и по-точно с т.нар. мултифондове.

Идеята е българите сами да избират какво се случва с вноските им по вторите пенсии и къде да бъдат инвестирани те. Миналата седмица темата пропадна буквално в последния момент, като основната причина бе искането на Венко Сабрутев от ПП-ДБ текстовете за инвестиции в инфраструктурата и тези за ББР да отпаднат от закона.

Гарантирането, че днес ще се стигне до развръзка дойде след като през три бързи процедури първо от ИТН, а после от ГЕРБ и ДПС бяха изчерпани исканията за проверка на кворума, които могат да се направят за днес. Последното искане дойде от Хамид Хамид, който поиска удължаване на работното време до приемането на точка 5, т.е. няколко законопроекта след мултифондовете. 124 депутати гласуваха за - ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС -НН, един от БСП, 14 от ИТН и петима независими.