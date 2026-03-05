Мъж падна от сградата на Американския университет в Благоевград и почина на място. Трагедията стана тази сутрин, около 9 ч. На място веднага пристигна екип на Спешния център, но лекарите само констатирали смъртта. Мъжът е паднал от отворен прозорец на предпоследния етаж на сградата на университета в центъра на града. Все още не е ясно дали е паднал неволно или е скочил умишлено. Мястото е отцепено от полицията и са започнали процесуално-следствени действия. По непотвърдена информация починалият е преподавател в Американския университет.

В сградата, която е бившият Партиен дом, се помещават още Правно-историческият факултет на ЮЗУ "Н. Рилски", Регионалната библиотека, както и ансамбъл "Пирин".