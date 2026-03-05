Майката на Николай Златков към Слави Трифонов: Не използвайте смъртта на детето ми

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ралица Асенова - майката на Николай Златков , който беше открит мъртъв край връх Околчица, пусна в социалните мрежи обръщение към Слави Трифонов.

Повод за това е песен на Слави Трифонов за трагедията "Петрохан" "Деца, забравени от Бога".

"Слави Трифонов обръщам се към вас, защото с изключително възмущение разбрах, че сте създали песен, в която се използва трагедията отнела живота на нашите деца. Това се случва въпреки факта, че в първите дни след случилото се Вие публично направихте тежки внушения и обиди по адрес на убитите", пише Ралица Асенова във фейсбук.

"Паметта на Ники не е средство за публичност, политическа пропаганда или медийни интерпретации", пише още Асенова.

Ето и целия пост:

Официално обръщение към Слави Трифонов

Аз съм Ралица Асенова – майката на Ники, който беше убит!

Правя този пост, защото за съжаление се налага да защитя паметта на детето си за пореден път през изминалия месец!

Слави Трифонов обръщам се към вас, защото с изключително възмущение разбрах, че сте създали песен, в която се използва трагедията отнела живота на нашите деца. Това се случва въпреки факта, че в първите дни след случилото се Вие публично направихте тежки внушения и обиди по адрес на убитите.

Преди две седмици във Вашата медия отново беше обсъждан случаят „Петрохан", като отново бяха направени твърдения, които дълбоко нараниха нас – семействата на загиналите.

Днес си позволявате да създавате песен, използвайки смъртта на нашите деца. Що за нахалство?

КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНЯВАМ:

Смъртта на детето ми и трагедията сполетяла всички близки с жестокото шесторно убийство да бъдат използвани по какъвто и да било начин – нито в песен, нито в политически или медийни внушения.

Паметта на Ники не е средство за публичност, политическа пропаганда или медийни интерпретации.

Затова настоявам песента да бъде незабавно премахната от публичното пространство, както и да бъде прекратено всякакво използване на смъртта на сина ми за каквито и да било цели.

Тази граница, която поставям е човешка, морална и напълно оправдана.