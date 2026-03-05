Бойко Борисов: Тези войни ще сплотят НАТО, ще сплотят страните от ЕС

На съвета за сигурност ще се разгледа и присъствието на US самолети у нас

Тези войни ще сплотят НАТО, ще сплотят страните от ЕС, ще сплотят евроатлантическата общност. Това каза в изявление, излъчено във Фейсбук, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов се срещна с Борисов преди днешния Съвет за сигурността, свикан заради ситуацията в Близкия Изток.

„Днес е много важен ден. Предстои Съвет по сигурността, който ще разгледа темата за войната на САЩ и Израел срещу Иран и темата за присъствието у нас на американските самолети. Тази тема е изключително важна, защото ни позиционира като членове на НАТО. Това присъствие не ни прави част от тази операция. Нуждаем се от силна парламентарна подкрепа и мнозинство, за да отстояваме България като член на Алианса", каза Запрянов.

Борисов каза, че на днешния съвет ще изпрати Рая Назарян и Росен Желязков. "Правителството да не се крие само зад министъра на над отбраната, а да понесе цялата си отговорност", каза Борисов, като допълни, че са разтревожени от развитието на събитията в Близкия Изток.

"Надявам се този съвет да не се превръща в партийна реклама и битка и гласове, защото ситуацията е много сериозна относно веригата на доставки, цените на горивата", каза Борисов.

"Още по-голямата заплаха е войната в Украйна. На двете ни граници образно казано се води кръвопролитна война, която няма да свърши скоро и може да се наложат да се вземат тежки решения и затова ако служебното правителство иска да има парламентарна подкрепа трябва да се съсредоточи не само да изчагъртва всички служби в МВР. По време на война нацията би трябвало да е най-консолидирана, а имаме две войни. Повтарям, войната в Украйна е още по опасна за България, а сега това в Близкия Изток може да повлече куп икономически последствия. Министрите да се съсредоточат как да си гарантират извън отбраната верига на доставки, горива, резерви", каза Борисов.

"От нашите 66 депутати, от всичко, което знаем досега, се справяш прекрасно. Поздрави на служебния премиер Гюров. Докато той е лоялен към евроатлантическите ни партньори, докато правителството изпълнява това, което сме обещали на президента Тръмп, ние първи подписахме Плана за мир... Тези войни ще сплотят НАТО, ще сплотят страните от ЕС и евроатлантическавта общност", каза още Борисов.

"Готови сме да говорим по бюджета, по механизма "Сейв", но не можеш да изкараш младежкия ГЕРБ виновен за това, че се е снимал на 2-3 бензиностанции. Тогава левчето за горивата дойде от Асен Василев. Служебното правителство да се хване да работи и Гюров да дойде в парламента, за да каже какво му е необходимо. Имате подкрепата ни по всички външнополитически теми", завърши председателят на ГЕРБ.