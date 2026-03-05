ЦИК отказа регистрация на коалиция "Просперираща България"

Първоначално подали документи с името "Подкрепи Радев"

Централната избирателна комисия отказа регистрация за изборите на 19 април на коалиция "Просперираща България", първоначално подала документи с името "Подкрепи Радев". Това става ясно от решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата й.

В състава на коалицията влизат 2 партии: "КОЙ" - Компетентност, отговорност и истина на Светозар Съев и "Българска земеделска партия" на д-р Пейчо Касъров.

Партия "КОЙ" е основана в края на 2013 г. Обявява, че ще се бори за предсрочни парламентарни избори през май 2014 г. и влизане в парламента, за да представлява малкия и средния бизнес.

На парламентарните избори през 2022 г. партията участва в коалиция „Справедлива България" заедно с движение „Социалдемократи" (един от мандатоносителите на "Прогресивна България" на Румен Радев) и Обединена социалдемокрация.

"Българска земеделска партия" също е основана през 2013 г. За нея има много по-малко информация. От фейсбук страницата й става ясно, че през 2021 г. са подкрепили ИТН на изборите през юли, когато партията на Слави Трифонов печели изборите с над 657 хил. гласа.

На 4 март, когато бе и последният срок за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите, представляващите "Подкрепи Радев" са внесли документи в ЦИК. От тях става ясно, че коалицията е образувана на 1 март тази година.

ЦИК иска от коалицията да смени името си от "Подкрепи Радев", защото в него се съдържа призив за подкрепа на конкретно физическо лице (подалият оставка през януари президент - бел.ред.). Това е "превратно упражняване на права и заобикаляне на закона", посочват от ЦИК.

"Когато заявителят избира наименование, което по смисъла си представлява кампания „за" конкретно лице, се създава впечатление, че лицето е самостоятелен политически субект/носител на кандидатура „на национално ниво", което законът в изборите за народни представители не допуска", пише още избирателната комисия.

Според комисията, името е "обективно годно" да създаде заблуждение за статута на Радев - дали е кандидат, водач на листа или официално подкрепя, или участва в коалицията.

Причините ЦИК да откаже регистрация на коалицията са няколко. Едната е, че не е представен документ за имената и длъжностите на хората, които ще отговарят за приходите и разходите, и счетоводната отчетност на коалицията. Не е представен и списък с имената и подписите на най-малко 2500 лица, подкрепящи регистрацията.

По закон от "Просперираща България" могат да обжалват решението в тридневен срок пред Върховния административен съд.

ЦИК отказа и регистрация на коалиция "Вън от ЕС и НАТО". Причината е, че след проверка на подадените подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, е установено, че те не са 2500, колкото според Изборния кодекс е минимума. Проверката е направена в дирекция ГРАО към регионалното министерство, която отговаря и за съставянето на избирателните списъци.

Очаква се днес ЦИК да обяви кои са всички партии и коалиции, които ще се явят на изборите на 19 април. До 17 март е срокът за регистриране на кандидатските листи пред РИК, а на 18 март ще бъде изтеглен и жребият с номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината.