Среща с представители на академия № 1 за изкуства и дизайн в Италия на 12 март във Варна и на 15 март в София

Креативните професии все по-често са двигател на иновациите, а дизайнът, визуалната комуникация и дигиталните изкуства играят ключова роля в развитието на брандове, продукти и услуги по света. Затова академиите по изкуства и дизайн подготвят специалисти с умения, които отговарят на нуждите на индустрията.

NABA – една от водещите европейски академии

Една от водещите академии в тази област е Nuova Accademia di Belle Arti (NABA). С кампуси в Милано и Рим, а от 2026 г. и в Лондон, академията е призната за №1 в Италия в областта на изкуствата и дизайна и се нарежда сред 100-те най-добри учебни заведения в света според QS World University Rankings.

През март бъдещите студенти в България ще имат възможност да се запознаят отблизо с програмите и философията на обучение в академията.

КОГА:

12 март – Варна, Хотел-Галерия Графит

15 март – София, Гранд Хотел Милениум София

Програмата във Варна включва информационна сесия с фокус върху програмите на английски език, следвана от консултация за портфолио.

В столицата, освен презентация на учебното заведение, ще се проведе лекция на тема „Design Made in Italy, between past and future“ и творчески семинар, подходящ за всички, които искат да се докоснат до атмосферата на обучение в NABA и да участват в създаването на креативен проект.

Участието е безплатно

Възможности за стипендии

По време на събитията във Варна и София кандидатите ще научат как могат да спечелят стипендия до € 7 000, която се присъжда на база портфолио и творчески потенциал. Финансовата помощ може да се комбинира с допълнителна отстъпка според семейните доходи. Крайният срок за кандидатстване е 18 март 2026 г.

Обучение в директна връзка с индустрията

NABA предлага бакалавърски и магистърски програми на английски и италиански език в областта на визуалните изкуства, креативните технологии и различни направления на дизайна – графичен, интериорен, моден, сценичен и медиен.

Обучението съчетава академична подготовка с работа по реални казуси и проекти в партньорство с международни компании и брандове като: Maserati, Versace, Adidas, BMW Design, Swarovski и др.

Практическата ориентация на програмите и обучението в международна среда подготвят студентите за изискванията на глобалния пазар и им дават конкурентно предимство.

В резултат, 89% от завършилите NABA се реализират успешно в рамките на една година след дипломирането си.

Срещите във Варна и София дават възможност на кандидат-студентите да получат информация от първо лице, да зададат своите въпроси и да се запознаят отблизо с условията за обучение в академията.