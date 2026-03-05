ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Показват безплатно близо 40 заглавия на "София фил...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22408632 www.24chasa.bg

Майката на убития Митко: Правят опити да възпрепятстват протеста довечера край Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

2548
Атанаска Бакалова и нейният син Димитър Малинов.

Всеки, който бъде възпрян от полицията, да ми пише, за да реагираме, моли тя

"До мен достигна информация, че се правят опити да бъде ограничено и възпрепятствано придвижването на хора и автомобили към мястото на протеста".

Това предупреди Атанаска Бакалова, майката на убития Димитър Малинов от Цалапица. Както е известно, в 18 часа е насрочен протест на кръговото кръстовище между Околовръстното и Пазарджишко шосе срещу повторното назначаване на Васил Костадинов за шеф на пловдивската полиция. Бакалова е категорично, че за нея това е равно на второ убийство на детето й, тъй като по думите й именно по времето на Костадинов, като шеф на полицията в Пловдив, фатално е забавено разследването за смъртта на сина й и обвиняемите сега получават малки присъди.

"Искам да помоля всеки, който бъде възпрепятстван от полицията или по друг начин, да ми пише, за да можем да реагираме и да помогнем.

Понеже около кръговото кръстовище на Околовръстното на Пловдив и Пазарджишко шосе мястото не е много и може да стане трудно за паркиране, сборен пункт ще има около 17,30 часа на паркинга на големия хранителен хипермаркет, който се намира в близост", посочва Бакалова.

Атанаска Бакалова и нейният син Димитър Малинов.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание