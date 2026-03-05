Майката на убития Митко: Правят опити да възпрепятстват протеста довечера край Пловдив

Всеки, който бъде възпрян от полицията, да ми пише, за да реагираме, моли тя

"До мен достигна информация, че се правят опити да бъде ограничено и възпрепятствано придвижването на хора и автомобили към мястото на протеста".

Това предупреди Атанаска Бакалова, майката на убития Димитър Малинов от Цалапица. Както е известно, в 18 часа е насрочен протест на кръговото кръстовище между Околовръстното и Пазарджишко шосе срещу повторното назначаване на Васил Костадинов за шеф на пловдивската полиция. Бакалова е категорично, че за нея това е равно на второ убийство на детето й, тъй като по думите й именно по времето на Костадинов, като шеф на полицията в Пловдив, фатално е забавено разследването за смъртта на сина й и обвиняемите сега получават малки присъди.

"Искам да помоля всеки, който бъде възпрепятстван от полицията или по друг начин, да ми пише, за да можем да реагираме и да помогнем.

Понеже около кръговото кръстовище на Околовръстното на Пловдив и Пазарджишко шосе мястото не е много и може да стане трудно за паркиране, сборен пункт ще има около 17,30 часа на паркинга на големия хранителен хипермаркет, който се намира в близост", посочва Бакалова.