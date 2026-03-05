Христо Стоичков и целият отбор на ЦСКА се сбогуваха с Георги Велинов (Снимки)

Легенди на футбола, представителният отбор на ЦСКА, както и много хора свързани с най-популярната игра, се сбогуваха с легендата Георги Велинов. Емблематичният страж почина в неделя след тежко заболяване.
Поклонението пред Джони се провежда във фоайето на Националния стадион "Васил Левски".
Сред присъстващите на поклонението са Георги Илиев - Майкъла, Валентин Михов, телевизионният водещ Ники Кънчев, бившият директор на ЦСКА Филип Филипов, Анатоли Нанков и още много свързани с "червените" лица, като бивши съотборници на Велинов и други.
Легендата на българския футбол Христо Стоичков бе първият след семейството на Георги Велинов, който се сбогува с великия вратар на ЦСКА и националния отбор.
"Той никога не предаде ЦСКА и никога не предаде приятелите. Това е бат Джони, голяма личност, голям човек. Винаги е помагал на по-малките и аз винаги ще му бъда благодарен. Това са спомени, които няма как да се забравят. Израснахме покрай него. Той ни научи на дисциплина и на уважение. Бате Джони ще остане, какъвто си е бил – човек и легенда!", каза Стоичков.