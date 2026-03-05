Христо Стоичков и целият отбор на ЦСКА се сбогуваха с Георги Велинов (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легенди на футбола, представителният отбор на ЦСКА, както и много хора свързани с най-популярната игра, се сбогуваха с легендата Георги Велинов. Емблематичният страж почина в неделя след тежко заболяване.

Семейството на Велинов приема съболезнования.

Поклонението пред Джони се провежда във фоайето на Националния стадион "Васил Левски".

На ковчега на легендата бяха оставени вратарски ръкавици.

Сред присъстващите на поклонението са Георги Илиев - Майкъла, Валентин Михов, телевизионният водещ Ники Кънчев, бившият директор на ЦСКА Филип Филипов, Анатоли Нанков и още много свързани с "червените" лица, като бивши съотборници на Велинов и други.

Христо Стоичков разговоря с Валентин Илиев. Първият отбор на ЦСКА си взема сбогом с легендата Джони Велинов.

Легендата на българския футбол Христо Стоичков бе първият след семейството на Георги Велинов, който се сбогува с великия вратар на ЦСКА и националния отбор.

Треньорът на ЦСКА Христо Янев се сбогува с иконата на "червените". Директорът в ЦСКА Бойко Величков и наставника на първия отбор Христо Янев поднесоха венец.

"Той никога не предаде ЦСКА и никога не предаде приятелите. Това е бат Джони, голяма личност, голям човек. Винаги е помагал на по-малките и аз винаги ще му бъда благодарен. Това са спомени, които няма как да се забравят. Израснахме покрай него. Той ни научи на дисциплина и на уважение. Бате Джони ще остане, какъвто си е бил – човек и легенда!", каза Стоичков.