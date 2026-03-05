Откриха наркотици в колата на 50-годишна жена в Монтана

Полицаи иззеха дрога от паркиран автомобил в Монтана. На 4-ти март 2026 г. около 11,50 ч. след получена информация за държане на наркотици криминалисти от Районно управление – Монтана установили на обособен паркинг в областния град лек автомобил „Опел Кросленд" с монтанска регистрация, собственост на 50-годишна местна жителка. При извършеното претърсване под предна седалка на автомобила били намерени и иззети 10 хартиени свивки, съдържащи суха зелена маса, с общо тегло 52,2 грама. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК.