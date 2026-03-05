ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още 290 българи се връщат у нас с два полета от Оман и Дубай в

СНИМКА: "България Еър"

Самолет на авиокомпания „България Еър" излетя тази сутрин от международното летище „Салала Интернешънъл Еърпорт" в Оман със 110 пътници на борда. От тях 74 са от чартър на авиокомпанията, а останалите са по списък на МВнР. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Очаква се самолетът да кацне днес около 17:30 часа на летище „Васил Левски" – София.

Втори самолет Airbus A320 на „България Еър" в момента е на летище „Ал Мактум Интернешънъл" в Дубай, откъдето 180 пътници, заявили желание да се приберат в България чрез външното ни министерство, ще бъдат транспортирани до София.

Очаква се самолетът да кацне на летището в София около 18:45 часа.

СНИМКА: "България Еър"

