С два полета от Оман и Дубай се връщат днес още 290 българи

Самолет на авиокомпания „България Еър" (Bulgaria Air) е излетял тази сутрин от международното летище „Салала Интернешънъл Еърпорт" в Оман със 110 пътници на борда, като от тях 74 са от чартър на авиокомпанията, а останалите са по списък на Министерството на външните работи, съобщиха от пресцентъра на транспортното министерство. Очаква се самолетът да кацне днес около 17:30 часа на летище „Васил Левски" - София.

Втори самолет „Еърбъс A320" (Airbus A320) на „България Еър" в момента е на летище „Ал Мактум Интернешънъл" в Дубай, откъдето 180 пътници, заявили желание да се приберат в България чрез външното ни министерство, ще бъдат транспортирани до София. Очаква се самолетът да кацне на летището в София около 18:45 часа.

От ведомството допълват, че с полетите, организирани от държавата, през вчерашния ден у нас са се върнали 411 души.

През нощта български туристи се прибраха в София с полети от Дубай и Абу Даби.

Вчера български туристи се прибраха и с полет от Дубай до летище Варна.