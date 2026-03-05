11 800 стоки менте задържаха митничарите на "Кап. Андреево"

Общо 11 795 стоки със съмнение, че нарушават права върху интелектуалната собственост, са иззети на граничния пункт „Капитан Андреево" при проверки на четири превозни средства, влизащи в страната ни от Турция през последната седмица на февруари, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници".

Сред иззетите артикули има текстилни стоки, спортни обувки и чанти с обозначения на търговски марки. Те са разкрити при огледите от митничарите на българския пункт в три камиона и в багажа на един от пътниците в автобус с българска регистрация.

Според документите за превозваните товари част от тях са били предназначени за доставка в Германия, уточниха от пресцентъра на Митниците. В изпълнение на Европейския регламент за защита на интелектуалната собственост, след задържане на стоките, за тяхното наличие ще бъдат уведомени правопритежателите на съответните марки.

В средата на миналия месец от митническата агенция съобщиха, че при проверки на четири товарни автомобила и три автобуса на граничния пункт „Капитан Андреево" поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост е иззето голямо количество стоки - 27 480 различни изделия