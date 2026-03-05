Цветан Пировски е новият директор на варненската полиция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев за директор на ОДМВР - Варна е назначен старши комисар Цветан Пировски, съобщиха преди минути от пресцентъра на полицията.

Пред ръководния състав на варненската полиция той е представен от зам.- министър Калоян Милтенов.

"С назначаване на новия директор вярваме, че ще можем да организираме прозрачни и справедливи избори – това ще бъде основния ни приоритет в дейността", заяви заместник-ръководителят на министерството.

Старши комисар Цветан Пировски към момента бе в „Звено за подпомагане на министъра", към ръководството на МВР, от 2024г.

Той е служител на системата на МВР от 2003 г., когато е назначен в Трето РУ – Варна, като разузнавач I степен. През 2007г. поема управлението на група „Престъпления против личността" към сектор „Криминална полиция". От 2010г. старши комисар Пировски е началник група „Грабежи и престъпления по пътищата" във Варненската полиция. За периода 11.07.2016 – 28.07.2022г. изпълнява длъжността началник отдел „Криминална полиция" в ОДМВР – Варна.

От 2022г. оглавява дирекцията на МВР в Добрич.

През годините многократно е награждаван с различни отличия – похвали и благодарности, както и с „Почетен знак" на МВР.