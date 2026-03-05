ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров свика Съвета за сигурност и покани партиите

6888
Андрей Гюров

Премиерът Андрей Гюров свика Съвета за сигурност, като този път покани и парламентарно представените партии. Той бе поискан още вчера от министъра на отбраната Атанас Запрянов заради ударът с балистични ракета на Иран срещу Турция.

Очакванията ни са службите и министрите да ни запознаят с реалната информация в момента, каза съпредседателят на ПП-ДБ Ивайло Мирчев. Има две притеснителни неща за него - потенциална мигрантска вълна и доставките на горива. Според него заедно с Румъния трябва да поискаме да се задейства чл. 4 от договора на НАТО. 

Очаквам да ни бъдат представени данни, които да успокоят българските граждани. Става дума за конфликт, който ни засяга, но не е близо до нас, каза Шефката на ПГ на БСП Наталия Киселова. Тя обясни, че темата не трябва да се използва за предизборни цели. Поиска и мерки за доставките.

Нямам никакви очаквания от този съвет за сигурност. Просто искам да получа допълнителна информация, каза лидерът на “Възраждане“ Костадин Костадинов.  

Този съвет е закъснял и остана усещането за нещо скрито, каза Кирил Веселински от МЕЧ. 

Нищо не очаквам, защото вътре са хора, които предизвикаха тази ситуация. Шокиран съм от изявленията на Костадинов, който каза, че иска да преговаря с Иран, каза Ивелин Михайлов от “Величие”, преди да влезе.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Андрей Гюров
Андрей Гюров
