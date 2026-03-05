ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха 18-годишен с наркотици в двора на шуменско училище

Задържаха 18-годишен с наркотици в двора на шуменско училище. Снимка: Twitter/@OpenEyeComms

Полицаи задържаха 18-годишен младеж за притежание на наркотични вещества, съобщиха от ОД на МВР в Шумен.

В сряда служители от охранителна полиция към полицейското управление в Шумен са работили в районите на училища по пресичане на престъпления с наркотични вещества. Около 10:00 часа в двор на учебно заведение на бул. "Велики Преслав" в града те са проверили младеж, в който намерили две електронни цигари "вейп" и пълнител с течност, в който, по думите на младежа имало наркотично вещество.

Последвало е претърсване в обитавано от него жилище в село Хитрино, където е намерено и иззето пластмасово шише с вместимост 200 мл, с жълтеникава течност, също с наркотично съдържание по данни на младежа.

Той е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Иззетите течности предстои да бъдат лабораторно изследвани. По случая е образувано бързо производство.

