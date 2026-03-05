ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германският министър на отбраната заяви, че страна...

Задържаха мъж за незаконен дърводобив в село Смирненски

Камелия Александрова

Възрастен жител на град Брусарци е заловен в момент на незаконно добиване на дърва за огрев в землището на село Смирненски

 На 4-ти март 2026 г. след сигнал служители на Участък Брусарци и ДГС Лом извършили проверка в местността „Белия пясък" край село Смирненски. Там бил заловен 79-годишен мъж от Брусарци, който успял да отсече с моторен трион 0,5 кубически метра дърва от вида "акация", без съответните разрешителни. На нарушителя е съставен акт по Закона за горите, режещият инструмент е иззет. По случая е съставен констативен протокол и образувана преписка по чл. 235, ал. 2 от НК.

