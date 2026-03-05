Парламентът е в почивка за погребението на Славчо Крумов

ИТН се съобразиха с "Възраждане" и поискаха още 30 минути пауза

Молба за по-дълга парламентарна почивка, за да може да уважат погребението на народния представител Славчо Крумов, отправиха депутатите от "Възраждане" до колегите си. Малко след като започна гласуването на промените в Кодекса за социалното осигуряване, с които се очаква мнозинството да даде повече свобода за инвестиране на партидите по вторите пенсии, Петър Петров излезе, да да помоли за почивка.

Той посочи, че парламентарната група има право само на 30 минути и сърдечно призова водещия заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ да даде поисканото време и след това, ако е възможно заседанието да започне и час по-късно. Защото цялата група на "Възраждане" ще отиде да изпрати в последния му път Крумов, а само за придвижване им трябват 20 мин.

Ангелов призна, че поводът е сериозен, но всички групи вече били изказали съболезнования. Обърна се към Петров отново да ги изкажат на близките им и обяви, че ще уважи искането за 30 мин. почивка. Отказа обаче да забави старта на заседанието. Нито една от останалите парламентарни групи не излезе с предложение да предостави от своите почивки, за да може "Възраждане" да отидат спокойно на погребението и да се върнат за гласуванията по КСО.

А промените в осигуряването днес ще минат без никакъв дебат, след като той бе приключен миналата седмица. Идеята е българите сами да избират какво се случва с вноските им по вторите пенсии и къде да бъдат инвестирани те. Миналата седмица темата пропадна буквално в последния момент, като основната причина бе искането на Венко Сабрутев от ПП-ДБ текстовете за инвестиции в инфраструктурата и тези за ББР да отпаднат от закона.

Още в началото бившият социален министър Борислав Гуцанов от БСП опита да опонира на идеята за промени във вторите пенсии. "Не е нормално 2 пенсии да са по-малк от една", започна той. Няма да ви позволя да излизате в процедура по същество, поряза го Костадинов. А Гуцанов се закани да иска прегласуване на всеки параграф, "Възраждане" също се опитаха да опонират. "Дебатите са закрити, в процедура по гласуване сме", нареди Костадинов. Мнозинството вече прие името на закона и отхвърли няколко текста, които не се подкрепят и от ресорната парламентарна комисия. Към момента изглежда, че ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС-НН и ИТН са изгладили противоречията по закона.

Малко преди изтичане на обявената почивка Ангелов посочи, че е заявена още една почивка, която ще даде веднага след възстановяване на заседанието. Тя беше по искане на ИТН.