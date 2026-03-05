Възрастен мъж е загинал при пожар в търговищко село.

Възрастен мъж е загинал при пожар в търговищкото село Васил Левски. Причините за възникването на пожара са в процес на изясняване, съобщават от Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище.

Сигнал за инцидента е получен около 22:45 ч. снощи. Своевременно на място са пристигнали екипи от служители на Районната служба и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Търговище, както и на Районното управление в Търговище, посочват от Областната дирекция на МВР.

В къщата е открито тялото на загиналия собственик на имота – 76-годишен мъж от същото село. Огънят е унищожил около 100 кв. м. разгъната застроена площ от сградата, домакински уреди, дрехи, хранителни продукти. Опушени са около 100 кв. м. стени. Пожарът е погасен с два специализирани автомобила, като са използвани около 16 000 л. вода.

Възрастният мъж е живеел сам в дома си, уточни за БТА впд началник на Районната пожарна служба в Търговище Боян Боянов.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал. 3 от Наказателния кодекс.

Без пострадали хора е погасен пожар в къща в Търговище, възникнал поради човешка небрежност при боравене с открит огън. Запалена църковна свещ, поставена в пластмасова кутия в близост до леснозапалими материали пък е била оставена без надзор, вследствие на възпламеняването е било унищожено домакинско имущество и са опушени 10 кв. м. стени. А сградата е спасена от огъня.

Пожар е погасен без преки загуби и в къща в село Разбойна, възникнал в непочистено коминно тяло. А огнеборци от службата в Омуртаг са погасили без преки загуби пожар в сухи треви и храсти в близост до къща и овощна градина в с. Змейно. Вероятната причина за възникването му отново е човешка небрежност при боравене с открит огън, посочват от Областната дирекция.