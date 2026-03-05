Починалият при падане от прозорец в Благоевград е преподавател в Американския университет

Загиналият тази сутрин в Благоевград мъж е преподавател в Американския университет в България (АУБ), съобщиха от вуза. Трагичният инцидент стана около 9 ч. 49-годишен мъж, преподавател в АУБ падна от предпоследния етаж на централната сграда на вуза и почина на място. Полицията разследва всички версии, но най-вероятно става въпрос за самоубийство.

"С дълбока тъга съобщаваме, че преподавател от Американския университет в България е починал вследствие на инцидент в Благоевград. В момента компетентните органи изясняват обстоятелствата около случилото се. В този труден момент мислите ни са с близките, колегите и студентите на покойния преподавател. Призоваваме медиите и обществеността да подхождат с необходимата чувствителност и уважение към личното пространство на семейството и засегнaтите близки. В този тъжен ден, нека бъдем човечни", призоваха от АУБ.

През 2014 г. студент от София се самоуби като скочи от тераса на една от сградите на АУБ в студентския кампус и почина на място. Преди 2 г. пък друг студент от вуза бе намерен обесен на дърво край реката в центъра на Благоевград.