Станислав Анастасов: Президентът да свика КСНС

Президентът Илияна Йотова незабавно да свика КСНС. Това поска Станислав Анастасов от ДПС-НН след Съвета за сигурност в Министерския съвет. Според него служебното правителство се е провалило, а българи бедстват в Близкия изток.

Не мога да повярвам на това, което чух и видях вътре. Тези хора се провалиха тотално, за служебното правителство говоря, и българските граждани трябва да знаят, че няма правителство, каза още той.

"Тя все още може да бъде обединител на нацията, но изпуска последния влак за това. Така че да свика КСНС, на който да се обсъди провала на служебното правителство, каза още той.