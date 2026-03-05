Министър Ирина Щонова започна срещи със социалните партньори

Социалният диалог е изключително важен и се надявам заедно да набележим оперативните задачи в икономическата сфера. Това каза министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова по време на среща с президента на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов, съобщиха от министерството на икономиката и индустрията.

„Нашето правителство има ограничен хоризонт, но мога да ви уверя, че ще има пълна приемственост в дългосрочните приоритети в сферата на икономиката и ускорена работа по текущите задачи", каза министър Щонова. По думите ѝ е важно да има оперативен контакт с представителите на синдикатите и взаимодействие за намиране на най-добрите решения за работещите в различните сектори.

„Успехите за икономиката на България са общи и можете да разчитате на взаимодействие и взаимен диалог по важните теми за работещите хора", каза Димитър Манолов. Той приветства инициативата за среща. Според него в следващите месеци може да се поставят основите и за социален диалог с различните браншове, за да се обсъждат различните проблеми, които всеки от тях има.

Екипът на Министерството на икономиката и индустрията разработва Националната индустриална стратегия на България, като по време на срещата бе договорено синдикалните организации активно да се включат в нейното обсъждане.

В срещата участие взеха и Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа", Атанас Кацарчев, главен икономист, Димитър Атанасов, председател на синдикална секция във ВМЗ Сопот, и Желяз Енев, директор на дирекция „Икономическа политика" в МИИ.