Петър Тодоров за рокадите в МВР: Големият проблем е политизирането

Директорите на три главни дирекции на МВР - директорът на "Национална полиция", директорът на "Борба с организираната престъпност" и директорът на Главна дирекция "Жандармерия" - бяха освободени от длъжност вчера по заповед на служебния вътрешен министър Емил Делчев. По този повод бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров коментира по БНТ, че големият проблем в МВР е политизирането.

Петър Тодоров: "След 35 години стаж в системата на МВР мога да кажа, че съм видял много неща. Много кадрови смени, когато се сменя правителството, но винаги нещата се ограничаваха до директор, заместник-директор. Долу, експертното ръководство, експертизата се запазваше. Голямата разлика от 2023 г. е, че при министерстването на Калин Стоянов беше извършена една тотална подмяна на ръководния състав на три нива надолу. Говоря за директори, заместник-директори, началници на отдели, началници на районни управления. Беше брутално подменен ръководният състав, който беше с една много добра експертиза и ръководни умения. Когато през 2021 г. станах главен секретар, бяха сменени единствено и само директорите. Те трябваше да отговарят на една висока професионална експертиза, ръководен опит и необвързване с различни икономически фактори. Действително по тези критерии бяха избрани едни много добри и качествени ръководители по места в областните дирекции."

Според Тодоров, когато са поставени удобни хора за началници в структурата на МВР, се постига контрол над служителите в системата.

Петър Тодоров: "Големият проблем в МВР е, че в последните години е силно политизирано. Изключително политизирано. Един инспектор, който направи 3 години професионален стаж, става ръководен служител с нагласен конкурс. На другия ден може да осъмне и като главен секретар. Това е абсолютно възможно на практика. И вече от тук влиза голямото политическо влияние. Това е проблем, който наистина трябва да се реши. Махането на политиката от МВР."

Тодоров припомни дейността си като директор на МВР - Пловдив, когато заедно с началника на районното на квартал "Столипиново" успяват да намалят купения вот на изборите през април 2021 г.

Петър Тодоров: "Извежда се на един списък с хората, за които се знае, че купуват гласовете. Те извършват различна престъпна дейност. Всеки е свързан с някаква престъпна дейност. Било с акцизни стоки, било с наркотици, било с изкупуване на цветни метали. И съответно спрямо тези хора, в рамките на закона - започва едно притискане или преследване със законови средства. Тези хора, притеснени от това нещо, нямат време да се занимават с раздаване на пари."

За случая "Петрохан - Околчица" коментира:

Петър Тодоров: "За мен първоначално беше сбъркана медийната политика на МВР. Не може политическото и професионалното ръководство, когато цялата държава гърми с този случай, да се скрие и да изчезне. Това е абсолютно недопустимо."

Бившият главен секретар на МВР оправдава виждането на Даниел Митов с разследващия случая "Петрохан - Околчица" извън работното място, в ресторант.

Петър Тодоров: "Аз съм сигурен, че идеята за тази среща е била чисто информационна, а не оказване на някакъв натиск. Но самото викане в едно такова странично място, извън служебните помещения, води до негативни изводи за министъра, макар че съм убеден, че на тази среща наистина е имало едно информиране с цел по-бърза оперативност и влизане на министъра в час."

Тодоров каза, че е спокоен за провеждането на предстоящите избори и че ако бъде поканен от Румен Радев да оглави листата в Пловдив, ще се съгласи.

Петър Тодоров: "Ако бъда поканен, естествено, че ще участвам, защото виждам в президента Румен Радев надеждата за тази страна, че нещо ще се промени към добро."