Парламентът пусна фондовете за по-високи пенсии, не дадоха на Венко Сабрутев да говори

Вече могат да се правят инвестиции в инфраструктурни проекти

Всеки универсален фонд щеше да има три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен

"Възраждане" така и не се върнаха за гласуване, само по 3-4 от групите на АПС, БСП, МЕЧ и "Величие" участваха във вота по КСО

Парламентът даде зелена светлина за повече свобода при насочването на партидите от вторите пенсии за инвестиции.

Предложението, с което шефката на парламентарната комисия по социална политика Деница Сачева и нейни колеги отвориха насочването на пенсионни средства и към инвестиции в инфраструктурни проекти мина с 96 за (55 от ГЕРБ, 24 от ДПС-НН, 14 от ИТН, 2 от АПС и един независим), 24 против ( 20 от ПП-ДБ и четиримата присъстващи от БСП) и 10 въздържали се (3 от ПП-ДБ, 4 от МЕЧ и 3 от "Величие".

Идеята е чрез възможността за по-рискови пазарни инвестиции от партидите си за вторите пенсии българите да имат възможност да увеличат парите си за старост. Текстовете за въвеждането на т.нар. мултифондове са разписани в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Всеки универсален фонд щеше да има три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен.

Окончателното им гласуване на второ четене бе блокирано миналата седмица от ПП-ДБ. Основен препъникамък се оказа текст, според който частните фондове ще могат да инвестират в "корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни проекти". Предложението на ГЕРБ бе да се позволяват инвестиции в инфраструктурни проекти, които се търгуват на фондова борса в ЕС. Венко Сабрутев от ПП-ДБ тогава обяви, че тези инвестиции ще минават през Българската банка за развитие (ББР). И отправи подозрения за непрозрачност. Текстовете за инвестиране в инфраструктурни проекти пък предизвикаха съмненията му, че се разкриват нови възможности за корупция при строежа на магистрали и други обекти.

И тази седмица Венко Сабрутев опита да изрази възражения, но още в момента, в който се стигна до разглеждането на точката от КСО водещият заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ обяви, че дебатът по темата е приключен преди седмица и днес такъв няма да има. Преди това зам.-председателят на парламента поряза и опит от бившия социален министър Борислав Гуцанов да възрази по включването на точката в програмата за тази седмица.

Сабрутев настоя, че в зала се гледа изключително важен проект на стойност около 30 млрд. Депутатът от ПП напомни, че има текстове, за които държи да се гласува разделно водещият заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ отбеляза, че си е записал бележките му по параграф 74 (параграфът за инвестициите в инфраструктурни проекти - б.р.).

Текстовете от параграф 74 до 98 минаха със 121 (ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС-НН и ИТН) за, 3 против от БСП и 7 въздържали се - от МЕЧ и "Величие".

Без никакъв дебат и с няколко почивки текстовете минаха основно с гласовете на ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС-НН и ИТН. "Продължаваме промяната-Демократична България" контрираха само по въпросния параграф 74, който миналата седмица спъна приемането на бюджета. Около 130 депутати бяха в залата при гласуването. Само 4 от групата на БСП се включиха в гласуванията с вот "против". Групите на МЕЧ и "Величие" също бяха на една трета, трима от АПС се включиха с гласуване. "Възраждане" също не се включиха в гласуванията - в началото бяха на погребение , но и след това не участваха.

През 2026 г. таксата за вноската към пенсионните компании трябва да спадне до 3,75%, през 2027 г. на 3,59% и така постепенно ще стигне до 2,10% през 2032 г. За сметка на това обаче ще се увеличава таксата върху доходността, като нейният размер ще зависи от подфонда.