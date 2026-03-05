ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вандали увредиха пет автобуса в Монтана

Камелия Александрова

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Пет автобуса, оставени на обособен неохраняем паркинг в Монтана, са били повредени през миналата нощ чрез нанасяне на удари с твърд предмет, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Материалните щети по автомобилите са нанесени в периода между 19:10 ч. и 06:30 ч. Автобусите са от марките „Мерцедес", „Спринтер", „Форд Транзит", „Ивеко Магу 2" и „Рено Маскот". Те са собственост на фирма от Берковица, която извършва пътнически превози по различни линии между населените места в района.

По случая е образувано досъдебно производство по член 216 от Наказателния кодекс, извършителят се издирва.

Полиция

