Вандали увредиха пет автобуса в Монтана

Пет автобуса, оставени на обособен неохраняем паркинг в Монтана, са били повредени през миналата нощ чрез нанасяне на удари с твърд предмет, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Материалните щети по автомобилите са нанесени в периода между 19:10 ч. и 06:30 ч. Автобусите са от марките „Мерцедес", „Спринтер", „Форд Транзит", „Ивеко Магу 2" и „Рено Маскот". Те са собственост на фирма от Берковица, която извършва пътнически превози по различни линии между населените места в района.

По случая е образувано досъдебно производство по член 216 от Наказателния кодекс, извършителят се издирва.