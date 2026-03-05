Отложиха делото по катастрофата с Лютви Местан заради нов адвокат

Нов адвокат стана причина за поредното отлагане на делото за катастрофата край момчилградското село Загорско, при която загина 6-месечно бебе. Обвиняеми по него са бившият политик Лютви Местан и бащата на загиналото дете Юсеин Ахмед. Пътният инцидент стана на 14 април 2014 година на главния път от Кърджали за Маказа. Още в началото на заседанието стана ясно, че Юсеин Ахмед се е отказал от досегашния си защитник и е наел друг адвокат, който не е запознат с изготвената експертиза и ще му е нужно време да го направи. Преди да бъде отложено делото съдът разпита като свидетел вещото лице Станимир Карапетков, който е участвал в изготвянето на предишната експертиза за катастрофата. Миналата година експертът и колегите му си направиха самоотвод с мотив, че им е оказван натиск. Карапетков се яви в съда по искане на Местан, за да обясни откъде са взети няколко снимки, използвани в експертизата, които липсват в материалите по делото. Експертът заяви, че не е получавал снимки от никого, а заедно с останалите вещи лица са използвал фотографии, качени в облак в интернет.

Съдът разпита и криминалиста Айдън Юсеин, заснел два албума по време на огледите. Стана ясно, че липсващите снимки не са негови. Лютви Местан направи ново искане от съда да бъде изяснено кой друг е правил фотографии на местопроизшествието. Поиска също да бъдат призовани и разпитани останалите четири вещи лица, изготвили предишната експертиза, за да се установи произхода на снимките.

Прокурорите по делото се обявиха против и заявиха, че искането няма връзка с делото и не би довело събирането на нови доказателства.

Веднага след това Местан оттегли искането си.

Съдът определи следващото заседание по делото да се проведе на 28 април.