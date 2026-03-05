Дават на съд бивш управител на болница в Раднево за присвояване в особено големи размери

Окръжната прокуратура в Стара Загора внесе обвинителен акт спрямо М. У., на 62 г., която е предадена на съд за това, че в периода от 23 май 2018 г. до 29 януари 2019 г., в качеството си на длъжностно лице - управител на болница в Раднево, при условията на продължавано престъпление - с девет отделни деяния, е нарушила Договор за възлагане и управление на болнично заведение и Правила за разпределение на финансовите средства и работната заплата. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Длъжностното присвояване е в особено големи размери и представлява особено тежък случай. Установено е, че в посочения период на различни дати М. У. като управител на болница в Раднево, определила изплащането на допълнителни трудови възнаграждения на служители в здравното заведение без да приложи документи със заеманите от тях длъжности и трудови договори, както се изисква по закон. Служителите са получили възнагражденията в нарушение на Правилата за разпределение на финансовите средства и работната заплата. В различните периоди между 70 и 90 служители са получавали допълнителни възнаграждения, като общата сума възлиза на 218 080 лева с равностойност от 111 502 евро, които не са възстановени. С постановление на прокурор е наложена възбрана на лек автомобил, собственост на свързани с обвиняемата лица, допълниха от пресцентъра.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд - Стара Загора.