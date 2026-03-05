Оставиха в ареста непалка с фалшиви документи на летището в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 26-годишна жена от Непал, представила фалшив документ пред служител на летище „Васил Левски".

Б.К. е привлечена към наказателна отговорност за това, че 01.03.2026 г. на летище „Васил Левски" в гр. София при проверка в изпълнение на компенсиращи мерки на пътници за излизане от страната е представил пред служител на ГКПП-Аерогара София неистинско разрешение за пребиваване на територията на България, съобщават от Прокуратурата.

Б.К. е била задържана за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража". Състав на съда се е съгласил с искането на прокурора и е наложил на Б.К. най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.