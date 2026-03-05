Кандидатстудентската кампания в Академията на МВР започна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кандидатстудентската кампания в Академията на МВР за учебната 2026/2027 година започна, съобщиха от вътрешното ведомство.

Желаещите да станат курсанти във висшето училище могат да избират между три специалности – „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", „Гранична полиция" и „Пожарна и аварийна безопасност". Документи се подават до 1 юни в областните дирекции на МВР по местоживеене, за жителите на София – в Столичната дирекция на вътрешните работи.

Кандидат-курсантите преминават през специализиран подбор, включващ медицинско изследване, проверка на физическата подготовка и психологическо изследване.

Приетите курсанти получават безплатно образование, стипендии за успех, осигурено общежитие за целия период на обучение и осигурена работа в структурите на МВР след завършване.

Кандидат-студентите за степен „магистър" (задочна форма на обучение) могат да избират между 7 специалности: „Защита на националната сигурност", „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред", Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност", „Публична администрация", „Противодействие на киберпрестъпността", „Защита правата на човека" и „Пожарна и аварийна безопасност".

Кандидатите за студенти подават документи до 23 юни.

Условията и редът за кандидатстване са публикувани в сайта на Академията на МВР – https://www.mvr.bg/academy.