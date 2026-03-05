Планово миене на бул. „Цар Освободител" в Русе на 6 март

Община Русе уведомява гражданите, че на 6 март /петък / ще бъдат извършени дейности по миене на пътното платно по бул. „Цар Освободител". Инициативата е част от регулярните дейности на общинската администрация, насочени към поддържането на чистотата и добрия вид на градската среда.

Дейностите ще се осъществяват със специализирана техника през деня. С цел осигуряване на възможност за ефективно и безпрепятствено изпълнение на планираните дейности, се отправя молба към живеещите и преминаващите в района да не паркират автомобилите си върху платното за движение по протежение на булеварда през целия ден.

Община Русе апелира към гражданите да проявят разбиране и съдействие, за да може почистването да бъде извършено бързо и качествено.