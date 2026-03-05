ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германският министър на отбраната заяви, че страна...

Хванаха крадец на електрическо колело, задигнал го от блок в София

Колело Снимка: Pixabay

32-годишен мъж, откраднал колело в София, бе задържан при акция на криминалисти от Седмо РУ и сектор "Кражби" към СДВР, съобщиха от МВР.

На 23 февруари около 15 часа в Седмо РУ било получено съобщение за кражба на електрически велосипед в района на ж.к. „Младост 3". Според подателя на сигнала посегателството е извършено около 12 часа същия ден. След проведени оперативно-издирвателни действия служители на Седмо РУ и сектор „Кражби" - СДВР установили и задържали извършителя – 32-годишен мъж от Нови Искър с криминални прояви.

Материалите са докладвани в Софийска районна прокуратура и задържаният е привлечен като обвиняем по чл. 195 от НК. Наложена му е мярка за неотклонение задържане под стража за срок до 72 часа.

