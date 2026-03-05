24 формации ще се състезават за депутатски места на 19 април, вижте кои

14 партии и 10 коалиции ще участват на изборите на 19 април. Документи са били подадени от 15 партии и 12 коалиции, но 1 партия - "Правото", е оттеглила заявлението си за регистрация, а вчера ЦИК отказа регистрация на 2 коалиции. Както "24 часа" писа, това са "Просперираща България" и "Вън от ЕС и НАТО".

Това съобщи говорителката на ЦИК Росица Матева на първия редовен брифинг на избирателната комисия.

От утре започва разяснителната кампания на ЦИК, свързана с изборите. Слоганът на ЦИК този път е активен - във Фейсбук и Инстаграм избирателите могат да правят своите предложения, като отговорят на въпроса защо ще гласуват на изборите.

До 9 март е срока за издигането на независими кандидати пред Районните избирателни комисии. Промени в съставите на коалициите пък могат да се правят до 14 март. До 17 март партиите и коалициите трябва да регистрират депутатските си листи, отново в РИК.

От февруари 2021 г. България разполага с 12 837 машини, като на национални избори никога не са използвани повече от 10 хил. В момента те се съхраняват в частен склад, охраняван от МВР.

Относно параваните, които според Изборния кодекс трябва да бъдат еднакви във всички секции у нас, Матева обясни, че сега правителството трябва да реши дали те да бъдат осигурени на национално ниво, или на регионално. Вчера ЦИК реши това да могат да правят не само общинските администрации, както досега, а и областните управители.

"Подготовката на ЦИК започна още преди издаването на указа за изборите от страна на президента Илияна Йотова. Така разполагахме с малко повече време, една не малка част от дейностите вече са свършени", каза шефката на ЦИК Камелия Нейкова.

Взаимодействието с правителството продължава, увери Нейкова. Тя изрази надежда предизборната кампания да бъде коректна, с взаимно уважение между участниците и спокойно.

Ето и пълният списък с партии и коалиции за вота през април:

коалиция МОЯ БЪЛГАРИЯ

коалиция ГЕРБ-СДС

партия СЪПРОТИВА

партия ИМА ТАКЪВ НАРОД

партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

партия ВЪЗРАЖДАНЕ

партия ВЕЛИЧИЕ

коалиция ТРЕТИ МАРТ

партия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ

партия ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

коалиция СИНЯ БЪЛГАРИЯ

партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

коалиция БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА

партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

коалиция ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ

партия БЪЛГАРИЯ МОЖЕ

коалиция АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

коалиция СИЯНИЕ

партия НАЦИЯ

коалиция АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК

партия МОРАЛ, ЕДИНСТВО, ЧЕСТ - МЕЧ

коалиция ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

партия ГЛАС НАРОДЕН

партия ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ

