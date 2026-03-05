Петима задържани с дрога в Радомир и Перник

Петима души са задържани за притежание на наркотични вещества при специализирана полицейска операция на служители от РУ – Радомир и Първо РУ в Перник, съобщиха от ОДМВР - Перник. Иззети са близо 20 грама канабис.

Около 21 ч. вчера в жилищен комплекс „Арката" криминалисти от РУ–Радомир проверили двама криминално проявени местни жители. Като видял полицаите, 29-годишен мъж изхвърлил 10 топчета със суха зелена листна маса с общо тегло около 9 грама. При полевия наркотест веществото реагирало на канабис. При последвалия личен обиск у него е открито още едно топче със същото съдържание. От 20-годишния му спътник не са иззети наркотични вещества.

Половин час по-късно, отново в същия жилищен комплекс, полицаите проверили други двама криминално проявени мъже на 36 и 37 години. Единият от тях изхвърлил 7 топчета със суха зелена листна маса с тегло над 6 грама, която също реагирала на канабис при тест.

По-рано през деня, около 16 ч., служители на Първо РУ проверили 19-годишен перничанин. При личния обиск у него е открито пликче с около 1 грам суха зелена листна маса, реагирала на канабис. Петимата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случаите са образувани бързи производства под надзора на прокуратурата.