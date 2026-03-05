Областният управител на Варна поиска данни за скривалищата заради Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новият областен управител на Варна Атанас Михов поиска от други институции информация за броя и състоянието на скривалищата и противорадиационните укрития в региона.

"Поводът за поисканата справка е ескалацията на напрежението в Близкия изток и събитията от последните дни", се казва в съобщение на областната администрация.