Германският министър на отбраната заяви, че страна...

Областният управител на Варна поиска данни за скривалищата заради Иран

Атанас Михов снимка:Областна администрация Варна, фейсбук

Новият областен управител на Варна Атанас Михов поиска от други институции информация за броя и състоянието на скривалищата и противорадиационните укрития в региона.

"Поводът за поисканата справка е ескалацията на напрежението в Близкия изток и събитията от последните дни", се казва в съобщение на областната администрация.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

