Проф. Пимпирев получи наградата „Константин Кацаров" в Женевския университет

Официалната церемония по връчване на наградата „Константин Кацаров", присъдена на проф. дн Христо Пимпирев от авторитетно жури на швейцарската фондация „Кацарови", се състоя снощи, на 4 март, в Аулата на Женевския университет, който чества 465 години от основаването си. Това съобщиха от Българския антарктически институт (БАИ).

На събитието присъстваха Светлан Стоев – извънреден и пълномощен посланик на България в Конфедерация Швейцария, посланик Ангел Банджов - постоянен представител на България към Службата на ООН, представители на академичната общност, студенти и множество българи, живеещи в Женева.

Също така сред гостите бяха и представители на Швейцарския полярен институт и ръководителите на Световната метеорологична организация към ООН.

Церемонията бе открита от заместник-ректора на Женевския университет - Себастиан Кастелторт, а приветствени слова изнесоха: Жан-Клод Никол, президент на фондация „Кацарови", Лоренц Баумер – член на Комитета на фондация „Кацарови" и Камелия Чису – генерален секретар на фондацията.

Проф. Пимпирев бе представен с видео, отразяващо дейността му като учен и полярен изследовател. След това пред присъстващите той показа презентацията си, озаглавена: „Еволюцията на континента Антарктида и революция на българското присъствие", и произнесе академично слово за тектонското развитие на континента и живота и работата на българите в Антарктида.

Роден през 1953 г., Христо Пимпирев е специалист по историческа геология и палеогеография. Той е и почетен професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Член е на Първата национална антарктическа експедиция (1987/1988). През 1993 г. Христо Пимпирев основава Българския антарктически институт, на който е председател от създаването му. От 2007 г. ръководи и работата на Националния център за полярни изследвания.

От над тридесет години професор Христо Пимпирев води всяка година българските научни експедиции в Антарктида. Автор на многобройни научни публикации и няколко документални филма, той е международно признат и награждаван за цялостната си научна дейност и открития. В знак на признание за научния му принос, името му днес носят връх на остров Александър, както и ледник и бряг на остров Ливингстън.

Българският учен и изследовател получава отличието „Константин Кацаров" заради изключителния си принос към популяризирането на България в антарктическите изследвания.

Създадена през 2023 г. по повод 125-годишнината от рождението на Константин Кацаров, наградата има за цел да отличи публикация, изследване, инициатива или действие с изключителен характер и извънредна стойност за „вечната България" - понятие, скъпо на сърцето на професор Кацаров, се отбелязва в информация на Женевския университет.