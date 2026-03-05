Нов временен шеф има и ОДМВР - Велико Търново



Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев за директор на ОДМВР – В. Търново временно е назначен старши комисар Мариян Лонгинов. Пред ръководния състав на Областната дирекция той бе представен днес от заместник-министър Калоян Милтенов. Той припомни пред състава приоритетите в работа на МВР и основната задача в най-кратък срок - осигуряване на честни и почтени избори, съобщиха от пресцентъра.

Старши комисар Мариян Лонгинов благодари на ръководството на министерството за доверието и обеща да продължава да работи усърдно и занапред.

Той е роден през 1972 г. в Г. Оряховица. Започнал е работа в системата на МВР през 1999 г., като разузнавач в РУ – Г. Оряховица. През годините е заемал длъжностите началник група и началник сектор „Криминална полиция" при РУ – Г. Оряховица, през 2013 г. бе назначен за заместник -директор на ОДМВР – В. Търново, през 2017 г. временно беше преназначен за началник на РУ – Павликени, от 2021 г. до края на миналата година беше ръководител на РУ – Г. Оряховица. От 19 ноември 2025 г. пое ръководството на сектор „Криминална полиция" при РУ – Г. Оряховица.

През годините многократно е награждаван. Последното му отличие е от края на миналата година, когато за съществен принос и професионализъм при изпълнение на служебните задачи, с изключително значение в борбата срещу престъпността и постигнати високи резултати в служебната си дейност бе награден от Министъра на вътрешните работи с Почетен знак на МВР II степен.